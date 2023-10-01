بعد قانون الميزانية المؤقتة.. اعتماد تحذير أمريكي شديد اللهجة لـ أوكرانيا

قال نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، إن أوكرانيا، على خلفية اعتماد قانون الميزانية المؤقتة للولايات المتحدة، والذي لا ينص على تخصيص أموال لكييف، تلقت تحذيرا من واشنطن حتى لا تكون هناك فضائح فساد في البلاد لمدة 45 يوما.

وكتب جيليزنياك، عبر “تليجرام”، “هناك شكوى عامة رئيسية واحدة ضدنا: الفساد. بصراحة، إنه مبالغ فيه إلى حد كبير وليس عادلا.. ولكن كان لا بد من مناقشة هذا قبل أن تكتسب المشكلة مثل هذا الحجم”.

وأضاف: “لذلك، يجب أن تمر هذه الأيام الـ45 دون أي فضيحة فساد كبيرة. بقدر ما سمعت، تم إخبارنا بذلك مباشرة خلال الزيارة”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع قانونا أقره الكونجرس، ينص على استمرار تمويل عمل الحكومة لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر الجاري.

ولا يتضمن القانون تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.