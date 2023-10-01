بريطانيا ترسل جنودا للحرب في أوكرانيا.. سوناك يكشف الحقيقة

كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 حقيقة استعداد بريطانيا إرسال جنود للحرب في أوكرانيا.

وأوضح "سوناك"، أن حديث وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، عن إمكانية تدريب جنود داخل أوكرانيا لن يجري في الوقت الراهن وربما في يوم ما بالمستقبل، بحسب تصريحاته لشبكة "سكاي نيوز".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه لا توجد خطط لإرسال جنود بريطانيين للمشاركة في الصراع الدائر في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية إن المملكة المتحدة قد ترسل جنوداً إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع بين موسكو وكييف في فبراير 2022.

وأوردت القناة الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، وجيش المملكة المتحدة يناقشان "خططا" في هذا الشأن.

وأفادت القناة بأن وزير الدفاع البريطاني "يخطط لنقل برنامج تدريب تقوده بريطانيا إلى أوكرانيا بدلا من تنفيذه في البلاد أو في بلد آخر ضمن مظلة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)".