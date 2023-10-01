ميدفيديف: روسيا بإمكانها استهداف جنود بريطانيين يتدربون ضمن قوات أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف يوم الأحد إن أي جنود بريطانيين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية في أوكرانيا سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وكذلك الأمر بالنسبة للمصانع الألمانية التي تنتج صواريخ توروس إذا قامت بتزويد كييف.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والذي أصبح شخصية متشددة ومعادية للغرب على نحو متزايد في السياسة الروسية، إن مثل هذه الأنشطة التي يقوم بها الغرب تجعل الحرب العالمية الثالثة أقرب.

وفي منشور على تيليجرام، وجه ميدفيديف غضبه أولاً نحو وزير الدفاع البريطاني المعين مؤخرًا جرانت شابس، الذي قال في مقابلة صحفية إن لندن تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى. في الوقت الحالي.

وكتب ميدفيديف على تيليجرام: '(هذا سيحول) مدربيهم إلى هدف قانوني لقواتنا المسلحة.. ونحن ندرك جيدًا أنه سيتم تدميرهم بلا رحمة. ليس كمرتزقة، ولكن كمتخصصين بريطانيين في الناتو'.

وتراجع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تصريحات شابس يوم الأحد، قائلا إنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا.

وقال سوناك للصحفيين في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر: 'ما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا'.

'لكن هذا شيء على المدى الطويل، وليس هنا والآن. لن يتم إرسال جنود بريطانيين للقتال في الصراع الحالي.'

كما انتقد ميدفيديف أولئك في ألمانيا الذين يريدون من برلين أن تزود أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس التي يمكن أن تضرب الأراضي الروسية وتحاول الحد من إمدادات موسكو لجيشها.

وقال ميدفيديف 'يقولون إن هذا يتوافق مع القانون الدولي. حسنا، في هذه الحالة، فإن الضربات على المصانع الألمانية التي تصنع فيها هذه الصواريخ ستكون أيضا متوافقة تماما مع القانون الدولي'.

وأضاف: 'هؤلاء الحمقى يدفعوننا بقوة نحو الحرب العالمية الثالثة'، مكررا تحذيرات مماثلة سبق أن أطلقها. وفي يوليو/تموز، قال إن تصرفات الغرب 'المجنون تماما' تعني أن الحرب العالمية الثالثة 'تقترب'.