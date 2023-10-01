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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير المدن والمؤسسات المهمة.. الجيش الروسي يوجه ضربة قوية لـ أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني السابق، أوليج سوسكين، إن أوكرانيا تخسر العديد من المؤسسات ومنشآت الإنتاج المهمة نتيجة الهجمات الصاروخية التي يشنها الجيش الروسي.

وأضاف سوسكين: "في بداية الحرب، تم تدمير مراكز الدفاع الجوي والقيادة، أي أنهم كانوا يعرفون كل شيء في ذلك الوقت. والآن أصبحوا يعرفون أكثر أين يضربون. يتم تدمير المدن الأوكرانية، ويتم تدمير المؤسسات".

وأوضح أن “سلطات كييف على وجه التحديد لا تتحدث عن الحجم الحقيقي للدمار، حتى لا تبلغ القيادة العسكرية الروسية”.

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وأكد سوسكين أن موسكو تدرك جيدًا مكان وجود الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لأوكرانيا، وبالتالي فإن محاولات الحكومة الأوكرانية لإخفاء الحقيقة غير مجدية.

سوسكين أوكرانيا الجيش الروسى موسكو

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