ضربة قوية لـ أوكرانيا.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يكشف أولوية واشنطن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إن مصالح أمريكا الخاصة أهم بالنسبة له من تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا… أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن قبل كل شيء، أنا أؤيد تعزيز الحدود".

وشدد مكارثي على أن “البيت الأبيض لديه حاليا أكثر من ثلاثة مليارات دولار تحت تصرفه لمساعدة أوكرانيا؛ وإذا ظهرت مشاكل مع تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب على استعداد لمناقشة الحلول الممكنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 وسيفوز بها.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أعتقد أن ترامب سيكون مرشحنا وسيفوز لأن سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".

ولفت رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى أنه في عهد ترامب لم يكن هناك مثل هذا التضخم القوي في الولايات المتحدة، وكانت البلاد محمية بشكل أفضل، ولم يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.