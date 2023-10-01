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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد الديمقراطية في أمريكا والعالم.. بايدن يفتح النار علي ترامب

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الوعود الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية.

في مقابلة مع موقع “برو بوبليكا” الأمريكي نشرت اليوم الأحد، قال بايدن: "الأشياء التي يقول دونالد ترامب إنه سيفعلها تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".

وأشار بايدن، إلى أن الديمقراطية معرضة للتهديد أيضًا في أجزاء أخرى من العالم.

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وفي معرض حديثه عن خططه الخاصة لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 2024، أكد بايدن أنه ليس الممثل الوحيد لحزبه القادر على الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة، لكنه “في أفضل وضع” لمنع ترامب من الفوز.

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