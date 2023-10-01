عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا علي الهجوم الإرهابي في تركيا

أنقرة
أنقرة

أدانت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الأحد، محاولة الهجوم الإرهابي في أنقرة، مؤكدة تضامنها مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الحرب ضد الإرهاب.

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا، عبر منصة "إكس": "ندين بشدة الهجوم الإرهابي هذا الصباح على تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، متضامنين مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب".

كما قدمت تعازيها للضحايا، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

بعد منع النشر في هجوم أنقرة.. وسائل الإعلام التركية تتحول لبث البرامج

أردوغان بعد هجوم أنقرة: سنواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية

بدوره، شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جلسة البرلمان التركي خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي الجديد بعد الهجوم الأرهابي الفاشل الذي طال مقر وزارة الداخلية التركية.

وأدان أردوغان في كلمة له أمام البرلمان الهجوم الإرهابي الفاشل، وقال إن بلاده ستواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفا “سنقضي على آخر إرهابي داخل حدود بلادنا وخارجها”.

وأوضح: "واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها".

حلف شمال الأطلسي أنقرة تركيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

موضوعات متعلقة

بعد قانون الميزانية المؤقتة.. اعتماد تحذير أمريكي شديد اللهجة لـ أوكرانيا

اليونان.. ناقلة دبابات تدهس سيدة مسنة

قرار جديد من إثيوبيا بشأن حظر تصدير القهوة

على سواحل نتانيا.. قارب بدون مهاجرين يثير القلق في إسرائيل

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد إسقاط مسيرة.. إعادة توجيه 6 طائرات مدنية إلى مطارات روسية أخرى

إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الملهى الليلي في مورسيا

زيلينسكي: النصر قادم في الحرب ضد روسيا

ترشيحاتنا

النوم سلطان| واقعة طريفة خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد أول أيام الدراسة..صور

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

حدث في كوكب الدوري الإنجليزي| اعتذار رسمي إلى ليفربول بسبب هدف غير محتسب.. وهذا رد فعل كلوب وصلاح

بعد قانون الميزانية المؤقتة.. اعتماد تحذير أمريكي شديد اللهجة لـ أوكرانيا

تبدأ من 200 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في السوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ