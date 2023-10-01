بعد منع النشر في هجوم أنقرة.. وسائل الإعلام التركية تتحول لبث البرامج

تحولت وسائل الإعلام التركية لبث برامج وثائقية ومنوعة بعد صدور منع النشر في الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية بأنقرة.

وحسب “روسيا اليوم”، فتحولت وسائل الإعلام التركية الرئيسية لبث برامج وثائقية ومنوعة بعيدًا عن خبر التفجير، بعدما فتح الادعاء العام التركي تحقيقا قضائيا في الهجوم الإرهابي وأصدر أمرا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.