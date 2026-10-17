قادة في وجدان الأمة.. فيلم تسجيلي عن قادة عظماء في القوات المسلحة المصرية

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شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، فيلما تسجيليا بعنوان "قادة في وجدان الأمة"، والذي استعرض سير وقصص قادة عظماء في سجلات العسكرية المصرية استحق التاريخ العسكري أن يكتب أسماءهم بأحرف من نور في سجلات الشرف

حيث ضم الفيلم تكريما لعدد من رموز وقادة القوات المسلحة الأسبقين بإطلاق أسمائهم على الدفعات الجديدة؛ وهم الفريق مهاب محمد حسين مميش قائد القوات البحرية الأسبق والذى شارك في حروب مصر المعاصر وتدرج في المناصب القيادية في القوات البحرية حتى وصوله إلى قائد القوات البحرية وأطلق اسمه تقديرا لعطائه على الدفعة 77 بحرية

والفريق مجدي جلال شعراوي قائد القوات الجوية الأسبق وأطلق اسمه على الدفعة 92 جوية، واللواء شهيد ماجد أحمد إبراهيم صالح قائد ثاني اللواء 309 إزالة قنابل والذي أطلق اسمه على الدفعة 63 فنية عسكرية

والفريق أحمد عبدالرحمن سليمان قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق والذى أطلق اسمه على الدفعة 53 دفاع جوي، والفريق محمد عبدالحميد الشحات قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق وأطلق اسمه على الدفعة 54 دفاع جوي

والفريق مجدي أنور رضوان حتاته رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذي أطلق اسمه على الدفعة 119 حربية وما يعادلها من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية؛ تأكيدا على أنه تتوالى العصور وتمر السنوات وتتعاقب الأجيال في حمل الرايات، ولن تنسى الأمة المصرية رموزها المضيئة جيلا بعد جيل.