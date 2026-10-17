صحة الغربية: تقديم أكثر من مليون خدمة علاجية بالمستشفيات خلال سبتمبر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، عن تقديم 1,014,367 خدمة علاجية بمستشفيات المديرية خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار جهود الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لتطوير الأداء داخل المستشفيات، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

ردع مخالفين

وأوضحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة لتطوير مستوى الأداء داخل المستشفيات، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، وتحسين سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، وأن المستشفيات شهدت نشاطًا ملحوظًا في مختلف التخصصات الطبية، حيث بلغ تردد أقسام الطوارئ 135,132 حالة، إلى جانب تقديم 277,873 خدمة بالعيادات الخارجية، و234,841 عملية صرف من صيدليات المستشفيات، و208,588 خدمة بالمعامل، و69,194 خدمة بالأشعة، فضلًا عن 18,152 جلسة علاج طبيعي، و17,894 جلسة لطب الأسنان، و4,732 خدمة لصرف أكياس الدم ومشتقاته، وإجراء 3,122 عملية جراحية ، مؤكدا استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء بالمستشفيات، ودعم الأقسام الطبية المختلفة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها.