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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن الهجوم الإرهابي في تركيا

أمريكا وتركيا
أمريكا وتركيا

ندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بالهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نرفض الإرهاب بجميع أشكاله”.

ومنذ قيل، أدانت السفارة الأمريكية في تركيا، محاولة الهجوم الإرهابي في أنقرة، مؤكدة تضامنها مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الحرب ضد الإرهاب.

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا، عبر منصة "إكس": "ندين بشدة الهجوم الإرهابي هذا الصباح على تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، متضامنين مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب".

كما قدمت تعازيها للضحايا، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

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وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وزير الخارجية الامريكي الداخلية التركية أنقرة تركيا

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