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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في أنقرة

أدانت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد أول أكتوبر 2023 الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة التركية أنقرة.

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها "تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني". 

وأضاف البيان "تدعو المولى جل جلاله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، تؤكد الجزائر مجددا تضامنها الكامل مع تركيا الشقيقة، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول".

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

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