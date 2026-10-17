28 أكتوبر.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في القاهرة

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 28 أكتوبر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي، وذلك عقب انتهاء منافسات الأدوار التمهيدية من البطولتين.

كاف يحدد 28 أكتوبر موعدًا لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في القاهرة

وينتظر «كاف» نهاية مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل تحديد الفرق المتأهلة واستكمال إجراءات القرعة، التي ستحدد مواجهات المرحلة المقبلة من البطولتين القاريتين.

وتشهد النسخة الحالية من البطولتين مشاركة أربعة أندية مصرية، حيث يمثل نادي الزمالك ونادي بيراميدز الكرة المصرية في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد إف سي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتترقب الأندية المصرية نتائج القرعة لمعرفة منافسيها في المرحلة المقبلة، في ظل سعي كل فريق لمواصلة مشواره القاري والمنافسة على اللقب، وسط تطلعات الجماهير المصرية لتحقيق نتائج إيجابية في البطولتين.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح المواجهات المقبلة عقب إجراء القرعة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الأندية الساعية للمنافسة على الألقاب الأفريقية.

الأهلي يفتقد 11 لاعبًا أمام كيتارا الأوغندي

وأكد المصدر أن غيابات الأهلي أمام الفريق الأوغندي تأتي لأسباب مختلفة، ما بين الإيقاف والإصابات والرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، في ظل استعدادات الفريق لخوض المواجهة القارية خارج الديار.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف، بينما تسببت الإصابات في استبعاد كل من كريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود صلاح، وعمرو الجزار، ويوسف بلعمري، من حسابات الجهاز الفني للمواجهة المرتقبة.

وأضاف أن قائمة الغائبين تضم أيضًا خمسة لاعبين لأسباب تتعلق بالرؤية الفنية، وهم عبد الله أقطاي، ورضا سليم، وكباكا، وكريستو، ومحمد عبد الله، ليصل إجمالي عدد الغائبين عن صفوف الأهلي إلى 11 لاعبًا قبل لقاء كيتارا.

ويسعى الأهلي إلى تجاوز الغيابات وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، وتساعده على الاقتراب من التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب كيتارا الأوغندي، وسط تطلعات أهلاوية لتحقيق بداية قوية في المشوار القاري.