الرئيس السيسي يمنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

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منح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الاكاديمية والكليات العسكرية.

وهم ..من الكلية الحربية ..ملازم تحت الاختبار محمد إيهاب مرزوق.ملازم تحت الاختبار أحمد حسام عبدالعزيز ، ملازم طبيب اسنان تحت الاختبار عمر إبراهيم متولي ، من رئيسيات التمريض ملازم تحت الاختبار دعاء أشرف السيد عبدالحميد .

من الجمهورية اليمنية ملازم تحت الاختبار عاصم فايز التميمي ، من دولة فلسطين ملازم تحت الاختبار محمد سعد شواهنة ، من دولة بوركينا فاسو ملازم تحت الاختبار لقمان زريق.

من الكلية البحرية ..ملازم بحري تحت الاختبار محيي الدين أحمد مرسي ، ملازم بحري تحت الاختبار عمران صلاح .

من الكلية الجوية ..ملازم طيار تحت الاختبار محمد أيمن باشا ، ملازم جوي تحت الاختبار عبدالمنعم أسامة نجا ، ومن جمهورية تشاد ملازم طيار تحت الاختبار أحمد الوالي هارون .