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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يمنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

منح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الاكاديمية والكليات العسكرية.

وهم ..من الكلية الحربية ..ملازم تحت الاختبار محمد إيهاب مرزوق.ملازم تحت الاختبار أحمد حسام عبدالعزيز ، ملازم طبيب اسنان تحت الاختبار عمر إبراهيم متولي ، من رئيسيات التمريض ملازم تحت الاختبار دعاء أشرف السيد عبدالحميد .

من الجمهورية اليمنية ملازم تحت الاختبار عاصم فايز التميمي ، من دولة فلسطين ملازم تحت الاختبار محمد سعد شواهنة ، من دولة بوركينا فاسو ملازم تحت الاختبار لقمان زريق.

من الكلية البحرية ..ملازم بحري تحت الاختبار محيي الدين أحمد مرسي ، ملازم بحري تحت الاختبار عمران صلاح .

من الكلية الجوية ..ملازم طيار تحت الاختبار محمد أيمن باشا ، ملازم جوي تحت الاختبار عبدالمنعم أسامة نجا ، ومن جمهورية تشاد ملازم طيار تحت الاختبار أحمد الوالي هارون .

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية الكلية الجوية

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