الوضع خطير.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب إجراء أمريكي

قال العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، إن وقف البيت الأبيض للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا؛ سيكون له عواقب وخيمة على البلاد.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال لايتون: "ستكون كارثة… والسبب هو أن أوكرانيا تعتمد اعتمادا كليا على المساعدة التي نقدمها… ومن وجهة نظر عسكرية، يمكن أن يحدث وضع حيث تكون جميع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا أو معظمها عالقة في منتصف الطريق. ولن يفعلوا ذلك".

واعترف قائلاً: "لن تحصلوا على دبابات أبرامز بعد الآن، ما تم تقديمه لهم بالفعل، لن يحصلوا على مقاتلات إف-16 التي طلبوها، ولن يكون هناك نظام هيمارس”.

وأشار لايتون إلى أنه مع هذا التطور للأحداث، فإن الهجوم المضاد لن يتباطأ فحسب، بل سينتهي بلا جدوى.

وأضاف أن “هذا سيسمح للجيش الروسي بشن هجوم مضاد لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من صده”.

وأكد العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، أن "هذا وضع خطير للغاية".