سوناك ينتقد وزير الدفاع البريطاني بسبب محاولته إرسال قوات إلى أوكرانيا

انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، جرانت شابس بعد أن اقترح إمكانية إرسال قوات بريطانية لتدريب قوات كييف في أوكرانيا.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني على أن الفكرة التي طرحها وزير الدفاع لم تكن 'ما يحدث' وليست شيئًا 'هنا والآن'.

وجاءت هذه التعليقات بعد أن حذرت روسيا من أن المدربين البريطانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيصبحون 'أهدافًا مشروعة' وسيواجهون 'الدمار'.

وقد تم تدريب الآلاف من الأفراد العسكريين في كييف في المملكة المتحدة، بما في ذلك على تكتيكات الناتو والدبابات والطائرات المقاتلة الغربية.

ومع ذلك، أشار شابس إلى أن الأمر قد يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه يود أن يرى عمليات 'التدريب والإنتاج' تتم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى مشاركة القوات البريطانية في العمليات القتالية، فإن مثل هذه الخطوة ستشكل زيادة كبيرة في الدعم.

وفي منشور على تطبيق تيليغرام، رد حليف بوتين ديمتري ميدفيديف برد غاضب، قائلا إن هذه الخطوة 'ستحول مدربيهم إلى هدف قانوني لقواتنا المسلحة'.

وأضاف: «إننا ندرك جيدًا أنه سيتم تدميرهم بلا رحمة. وليس كمرتزقة، بل كمتخصصين بريطانيين في الناتو.

وفي زيارة إلى بيرنلي مع انعقاد مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، قال سوناك إنه يريد أن يكون 'واضحًا تمامًا' بشأن الوضع.

وقال إن بريطانيا تقوم بتدريب المواطنين والجنود الأوكرانيين 'لفترة طويلة' داخل المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء: 'وما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا'.

وأضاف: 'لكن هذا شيء على المدى الطويل، وليس هنا والآن، لن يتم إرسال جنود بريطانيين للقتال في الصراع الحالي'. هذا ليس ما يحدث. ما نقوم به هو تدريب الأوكرانيين. نحن نفعل ذلك هنا في المملكة المتحدة.

حتى الآن، تجنبت المملكة المتحدة وغيرها من أعضاء الناتو نشر قوات في أوكرانيا بأي صفة رسمية لتجنب الانجرار إلى مواجهات مباشرة.

وفي مارس 2022، شن نظام فلاديمير بوتين ضربة صاروخية كروز على قاعدة بالقرب من الحدود البولندية تضم مقاتلين أجانب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 35 شخصًا.

وقال شابس أيضًا لصحيفة التلغراف إنه يشجع شركات الدفاع البريطانية على إنشاء مصانع في أوكرانيا، ويناقش الطرق التي يمكن للبحرية البريطانية من خلالها المساعدة في الدفاع عن السفن التجارية في البحر الأسود.

قال شابس لصحيفة التلغراف: 'كنت أتحدث اليوم عن تقريب التدريب في نهاية المطاف إلى أوكرانيا أيضًا.

'خاصة في غرب البلاد، أعتقد أن الفرصة الآن تتمثل في جلب المزيد من الأشياء إلى البلاد - ليس فقط التدريب، ولكن أيضًا نرى شركة BAE [شركة الدفاع البريطانية]، على سبيل المثال، تنتقل إلى التصنيع في البلاد، من أجل مثال.

منذ بداية عام 2022، تلقى أكثر من 20 ألف مجند من القوات المسلحة الأوكرانية تدريبًا أساسيًا للجيش البريطاني في المملكة المتحدة كجزء من عملية Interflex التي تقودها بريطانيا.

يتضمن التدريب الأساسي البقاء على قيد الحياة في بيئة معادية؛ يتم تعليم القوات مهارات مثل المهارات الميدانية الأساسية والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الرماية والتعامل مع الأسلحة.

كما تم تكييف التدريب ليعكس ما هو مطلوب على الأرض، وهو حرب الخنادق بشكل أساسي.

وأشار أيضًا إلى أن المملكة المتحدة تستعد لاستخدام البحرية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات في البحر الأسود، خاصة وسط الهجمات الروسية على سفن الشحن الأوكرانية.

وأضاف: 'بريطانيا دولة بحرية لذا يمكننا المساعدة وتقديم المشورة، خاصة وأن المياه هي مياه دولية'.

'من المهم ألا نسمح لموقف ما بأن يثبت بشكل افتراضي أن الشحن الدولي بطريقة أو بأخرى غير مسموح به في تلك المياه.'

نشر مدون الطيران الروسي Fighterbomber صورة لطائرة SU-35 مع الرسالة: 'الرحلة الأبدية، أخي'.



يأتي ذلك بعد أن تعهد أحد كبار حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستغزو المزيد من أوكرانيا بينما احتفلت موسكو يوم السبت بالذكرى السنوية لضمها غير القانوني لأربعة أراضٍ أوكرانية.

أعلن ديمتري ميدفيديف أن النصر سيكون قريبًا لروسيا، حيث تواصل البلاد 'عمليتها العسكرية الخاصة' للقضاء تمامًا على 'النظام النازي في كييف'.

وجاء بيانه المروع بعد عام واحد من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون الأوكرانية ضمتها موسكو بعد سلسلة من الانتخابات المحلية المثيرة للجدل.

وفي حين يدعي الكرملين أن هذه الاستفتاءات جرت 'بما يتفق تمامًا مع المعايير الدولية'، فقد أدان الغرب الاستفتاءات بالكامل ولم يتم الاعتراف بها دوليًا.

وقال ميدفيديف: 'ستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى يتم تدمير نظام كييف النازي بالكامل وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو'.

'النصر سيكون لنا... وسيكون هناك المزيد من المناطق الجديدة داخل روسيا.'

واحتفل الرئيس الروسي أيضًا بيوم 30 سبتمبر - الذي يشار إليه الآن باسم 'يوم إعادة التوحيد' - من خلال التعهد بأن 'لا شيء ولا أحد' سيوقفه في معركة موسكو ضد كييف.

وتعهد بوتين قائلا: 'لا شيء ولا أحد يستطيع أن يكسر إرادة الملايين من الناس أو إيمانهم بالحقيقة والعدالة التاريخية'.

وأضاف أن 'الاختيار الحر الذي لا لبس فيه لإخواننا وأخواتنا حظي بدعم صادق من الشعب الروسي'.

لقد فهمنا وشعرنا بعمق بالشيء الأكثر أهمية: من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس ونوفوروسيا، فإننا ندافع عن روسيا نفسها.

'معًا، نحن نقاتل من أجل الوطن الأم، من أجل سيادتنا، وقيمنا الروحية، ووحدتنا، وانتصارنا.

'أشكر جميع مواطني البلاد على هذا التضامن والوطنية'.