عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر بطيشة: الجدل حول تعليق نجلي عن شيكابالا ذوبعة فنجان

عمر بطيشة
عمر بطيشة

أكد عمر بطيشة، الإذاعي الكبير والشاعر، أنه تابع مباراة الزمالك وأرتا سولار أمس والذي حقق فيه الزمالك الفوز بـ4 أهداف مقابل هدف، معقبًا: " الجدل حول تعليق ابني حاتم ذوبعة فنجان".

txt

عمر بطيشة: أول كتاب يصاحبني في رحلتي إلى أي مكان القرآن الكريم

وأشار  "عمر بطيشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تعليق نجله معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار أمس، بخصوص حديثه عن شيكابالا لم يكمل للنهاية وبالتالي الجملة لم تكتمل، محذرا من أن هناك نيران الفتنة الكروية ومن يريدون تقسيم المصريين.

وتابع عمر بطيشة، الإذاعي الكبير والشاعر، أن : "تعليق مدحت شلبي "معلول حط الزغلول" به إيحاءات جنسية وتجاوز"، وأن تعليق مدحت شلبي مختلف عن تعليق نجلي حاتم بطيشة، والجملة التي تلفظ بها نجلي أمس لم تكتمل، منوهًا بأن الكرة المصرية في خطر ويتفاقم هذا الخطر مع وجود التعصب.

وأوضح أنه تابع مباريات الأندية المصرية والفوز الذي حققه كافة الأندية، قائلًا: "مبروك لكل الأندية المصرية.. شئ مشرف للكرة المصرية"، مشيرًا إلى أن الفرق المصرية في البطولات الإفريقية صعدوا إلى دور المجموعات وهو شئ مشرف.

عمر بطيشة الزمالك الإعلامي خيرى رمضان الكرة المصري القرآن الكريم القاهرة والناس الزمالك وأرتا سولار قرآن الكريم مباراة الزمالك وأرتا سولار مدحت شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: استكمال المشروع القومي للصوب لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة|فيديو

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

حكاية وطن.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ