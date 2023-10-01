عمر بطيشة: الجدل حول تعليق نجلي عن شيكابالا ذوبعة فنجان

أكد عمر بطيشة، الإذاعي الكبير والشاعر، أنه تابع مباراة الزمالك وأرتا سولار أمس والذي حقق فيه الزمالك الفوز بـ4 أهداف مقابل هدف، معقبًا: " الجدل حول تعليق ابني حاتم ذوبعة فنجان".

وأشار "عمر بطيشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تعليق نجله معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار أمس، بخصوص حديثه عن شيكابالا لم يكمل للنهاية وبالتالي الجملة لم تكتمل، محذرا من أن هناك نيران الفتنة الكروية ومن يريدون تقسيم المصريين.

وتابع عمر بطيشة، الإذاعي الكبير والشاعر، أن : "تعليق مدحت شلبي "معلول حط الزغلول" به إيحاءات جنسية وتجاوز"، وأن تعليق مدحت شلبي مختلف عن تعليق نجلي حاتم بطيشة، والجملة التي تلفظ بها نجلي أمس لم تكتمل، منوهًا بأن الكرة المصرية في خطر ويتفاقم هذا الخطر مع وجود التعصب.

وأوضح أنه تابع مباريات الأندية المصرية والفوز الذي حققه كافة الأندية، قائلًا: "مبروك لكل الأندية المصرية.. شئ مشرف للكرة المصرية"، مشيرًا إلى أن الفرق المصرية في البطولات الإفريقية صعدوا إلى دور المجموعات وهو شئ مشرف.