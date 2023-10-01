السيسي: لا يستطيع أحد اختراق مركز البيانات المؤمنة وإحداث شلل لأعمال الحكومة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يستطيع أحد اختراق مركز البيانات المؤمنة ويؤدي إلى إحداث شلل تام لأعمال الحكومة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر تم بمجهود كبير، وبعد انتقال الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال بناء منظومات رقيمة وتطويرها.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مراكز البيانات محصنة على أعماق تصل إلى ١٦ مترا، تكلفت المليارات؛ لتحقق عملا مؤمنا، ولا يستطيع أحد الدخول على بيانات الحكومة ويعمل لها أي مشكلة.