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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى قمر: «الهرم الفني اتقلب.. القاع بقى فوق والزوق اختلف»

مصطفى قمر
مصطفى قمر

علق الفنان مصطفى قمر، على حالة الوضع الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: في مجال الفن الهرم "اتقلب" والقاع أصبح هو الذي يعتلي الهرم، وقاع الهرم بقى فوق".

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وأوضح مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الزوق اختلف، ولم يعد الرقي أو الشياكة هو المقياس في نجاح أي عمل فني، موضحًا أنه يفضل السينما الجميلة، ويفكر أن يصنع شيئا مستمرا، وليس لسنة أو عدة شهور فقط.

وأشار مصطفى قمر، إلى أن فيلم "أولاد حريم كريم" به العديد من القصص المميزة، وتمت كتابته باحترافية كبيرة، موضحًا أنه لم يهتم بأنه سيظهر في أي مشهد، ولكن اختار نجاح الفيلم فقط.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر الإعلامي خيرى رمضان برنامج حديث القاهرة فيلم أولاد حريم كريم مجال الفن

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