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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصريح مقلق.. مرشح رئاسي أمريكي يوبخ بايدن

جو بايدن
جو بايدن

انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، موقف الرئيس الحالي، جو بايدن، بشأن مكافحة المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه “مؤيد للرقابة”.

وأوضح راماسوامي، أن مثل هذه التصريحات، هي دعوة لفرض الرقابة، التي لا تتحدث عن بايدن باعتباره “رجلًا جيدًا”.

وكتب راماسوامي، عبر منصة “إكس”: "اذكر حالة واحدة في تاريخ البشرية عندما كان أولئك الذين ناضلوا من أجل فرض الرقابة على حرية التعبير من الأخيار… سأنتظر".

وفي وقت سابق، في مقابلة مع موقع “بروبوبليكا” الأمريكي، تحدث الرئيس الأمريكي بشكل سلبي عن تصرفات مالك شركة “إكس”، الملياردير إيلون ماسك، والتي- بحسب بايدن- تتعارض مع مكافحة المعلومات المضللة على هذه المنصة عبر الإنترنت.

وأضاف بايدن: "من أين يحصل الناس على أخبارهم؟.. إنهم يتصفحون الإنترنت، وليس لديك أي فكرة عما هو صحيح وما هو غير صحيح".

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وأوضح الرئيس الأمريكي، أن وسائل الإعلام الأمريكية اليمينية مثل “فوكس نيوز” تشكل تهديدًا للولايات المتحدة من خلال أفعالها.

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