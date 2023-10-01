بايدن بعد أزمة الإغلاق الحكومي: ضباط الأمن حصلوا على الرواتب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات المسلحة الأمريكية وضباط الأمن سيستمرون في الحصول على الرواتب، بعد تهديد تأخر اعتماد الميزانية الحكومية بعدم دفع رواتب الموظفين في الدولة ومن بينهم العسكريون.



وأضاف خلال كلمته، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجمهوريين تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة، ولا يوجد تمويل لأوكرانيا في هذا الاتفاق، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال بأن ينقطع تمويل أوكرانيا.

مبالغ من الميزانية

وتابع أن الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري حاول اقتطاع مبالغ من الميزانية المقترحة لمنع الإغلاق الحكومي، وأنا وملايين الأمريكيين نشعر بالملل بسبب تلاعب الجمهوريين.