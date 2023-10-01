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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الجمهوريون تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة.. ولن نتخلى عن أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن الجمهوريون تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوقف عن الحكم عن طريق الأزمات.

وأضاف بايدن: “نتمنى من الكونجرس مواصلة دعم أوكرانيا وعدم عرقلة مسار المساعدات الأمريكية لكييف”، مشيرا إلي أنه “على حزبي الكونجرس أن يؤكدوا لحلفائنا أننا لن نتخلى عنهم”.

وقال الرئيس الأمريكي: “لم أشاهد الجمهوريين يتصرفون مثل هذه التصرفات من قبل فيما يخص الموازنة وأزمة الديون”.

وأضاف بايدن: “أحثّ جمهوريي الكونجرس على عدم إضاعة الوقت وتمرير الاتفاق الذي توصلنا له في مايو”.

وأوضح بايدن أنه “لا أعتقد أن مجلس النواب الأمريكي سيسمح للمدنيين أن يموتوا في أوكرانيا وإلا فعليه تمرير حزم المساعدة لكييف”.

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كما أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن "لن تتخلى عن أوكرانيا" رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق.

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