هشام عبد العزيز: الحوار الوطني له دور في جعل المواطن أكثر اهتماما بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه من حق كل مصري أن يترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، مضيفا:" المهم فقط أن تنطبق على هذا الشخص الشروط والقواعد الواردة في الدستور والقانون، ومن حق أي رئيس حزب أن يعلن ترشحه للرئاسة، فهذه وظيفة الأحزاب أن تصل للحكم لتطبيق برامجها، لكن من الطبيعي أن يحظى المترشحون بتأييد الهيئات التنظيمية داخل أحزابهم أولا، وأن يتبعوا القواعد اللائحية، وألا يتجاهلوها، وإلا كانت البداية كارثية و حزينة".

أما فيما يخص الحوار الوطني ودوره في جعل المواطنين اكثر اهتماما بالانتخابات الرئاسية، وقال عبد العزيز في تصريحاته لـ صدى البلد، أنه بالتأكيد المواطن المصري أصبح لديه اهتمام بما يدور داخل الحوار الوطني وجلساته، ولكن هذا لا يؤثر على اهتمامه بالانتخابات الرئاسية، فهي حدث مهم يهتم به المواطن بشكل كبير في كل الأزمنة.

واكمل رئيس حزب الإصلاح والنهضة ان الحوار الوطني كان له فضل كبير في تحريك المياه الراكدة بالسياسة المصرية فهو احدث زخم كبير، وسيكون له دور كبير في جعل المواطن أكثر اهتماما بالانتخابات الرئاسية.