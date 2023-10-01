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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في حياة الأمريكيين.. وسنسحق بايدن "الفاسد"

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في حياة الأمريكيين.

وأوضح ترامب، أن “الولايات المتحدة حالتها تتدهور ولكننا سنجعلها عظيمة من جديد”.

وقال ترامب: “سنسحق بايدن "الفاسد" في الانتخابات المقبلة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 وسيفوز بها.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أعتقد أن ترامب سيكون مرشحنا، وسيفوز؛ لأن سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

يهدد الديمقراطية في أمريكا والعالم.. بايدن يفتح النار علي ترامب

ولفت رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى أنه في عهد ترامب لم يكن هناك مثل هذا التضخم القوي في الولايات المتحدة، وكانت البلاد محمية بشكل أفضل، ولم يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

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