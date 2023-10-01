رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيتم ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 وسيفوز بها.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أعتقد أن ترامب سيكون مرشحنا، وسيفوز؛ لأن سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".

ولفت رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى أنه في عهد ترامب لم يكن هناك مثل هذا التضخم القوي في الولايات المتحدة، وكانت البلاد محمية بشكل أفضل، ولم يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الوعود الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية.

وفي مقابلة مع موقع “برو بوبليكا” الأمريكي، نشرت اليوم الأحد، قال بايدن: "الأشياء التي يقول دونالد ترامب إنه سيفعلها، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".

وأشار بايدن، إلى أن الديمقراطية معرضة للتهديد أيضًا في أجزاء أخرى من العالم.