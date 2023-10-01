هذا ما يجري حتى الآن في مساءلة بايدن

أمضى الجمهوريون في المبالغة في الحديث عن أول جلسة استماع رسمية لهم منذ أن أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، عن إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

كان من المفترض أن يكون هذا هو خروجهم الكبير، والعملية الرسمية والجادة لوضع، على حد تعبيرهم، "الأساس لتحقيق المساءلة".

ما حصل عليه الحزب الجمهوري هو ست ساعات من الرسائل المشوشة والمتناثرة من أعضائه، والمعارضة الموحدة من الديمقراطيين، والشهود غير المفيدين.

قبل جلسة يوم الخميس، أصدرت اللجان الثلاث التي تقود التحقيق – الرقابة والقضاء والوسائل – مذكرة من 30 صفحة تحدد نطاق التحقيق والقضية حتى الآن (كما هي).

أشار الجمهوريون إلى أنهم يعتزمون الاطلاع على المعلومات التي تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس، ومنذ أن أصبح رئيسا والفترة الواقعة بينهما عندما كان مواطنا عاديا.

وتوضح المذكرة أيضًا أنه "لا يوجد موعد نهائي لاختتام هذا التحقيق"، مما يعني أنه من الممكن تمامًا أن يمتد هذا الأمر حتى الانتخابات العامة العام المقبل.