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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن الحادث الإرهابي في تركيا

الإمارات وتركيا
الإمارات وتركيا

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأحد، اتصالا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها الصديق إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

وخلال الاتصال، شدد بن زايد على رفض دولة الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

وعبر رئيس الإمارات، عن صادق تمنياته لـ تركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

من جانبه، شكر الرئيس التركي،نظيرة الإماراتي مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها؛ وأكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار.

وقس وقت سابق، أعلن وزارة الداخلية التركية، أن إرهابيين نفذا هجوما مسلحا بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في أنقرة يوم الأحد.

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