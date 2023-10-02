وزارة الداخلية التركية تعلن التعرف على أحد مفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إن عضوا في حزب العمال الكردستاني كان أحد الأشخاص الذين ارتكبوا العمل الإرهابي في أنقرة.

وقالت وزارة الداخلية التركية، أنه تم التأكد من هوية أحد الإرهابيين خلال التحقيق المكتمل، وكان عضوا في جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية، وتستمر الجهود للتعرف على الإرهابي الثاني.

وأشارت الداخلية التركية إلى أنه تم العثور على 9.7 كيلوجرام من مادة سي-4 المتفجرة وثلاث قنابل يدوية وقاذفة قنابل يدوية ومسدس جلوك مع كاتم للصوت وبندقيتين هجوميتين في مكان العمل الإرهابي.

وفي وقت سابق، قال وزارة الداخلية التركية، أن إرهابيين نفذا هجوما مسلحا بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في أنقرة يوم الأحد.