صحيفة إسبانية تكشف كواليس استبعاد حمزة عبد الكريم من قائمة برشلونة

سلطت الصحف العالمية الضوء على عدد من الملفات الرياضية البارزة خلال الساعات الماضية، وفي مقدمتها موقف المهاجم المصري حمزة عبد الكريم داخل نادي برشلونة، بعد استبعاده من قائمة الفريق الأول، إلى جانب تطورات أخرى تتعلق بأبرز نجوم كرة القدم والأندية الأوروبية.

صحيفة «سبورت» الإسبانية

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن الأسباب وراء استبعاد حمزة عبد الكريم من قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، وعودته إلى التدريبات مع فريق الرديف، موضحة أن القرار جاء في إطار خطة النادي لمنح اللاعب الشاب فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ناقشت ضرورة حصول المهاجم المصري، البالغ من العمر 18 عامًا، على دقائق لعب أكثر، بعدما اقتصرت مشاركاته السابقة مع الفريق الأول على ظهورين قصيرين، وهو ما دفع النادي إلى إعادة تقييم وضعه خلال المرحلة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة تتماشى أيضًا مع رغبة حمزة عبد الكريم في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات من خلال المباريات الرسمية، بغض النظر عن الفريق الذي سيمثله، بما يساعده على مواصلة التطور وإثبات قدراته.