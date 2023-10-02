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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يصدر بيانا يعلن من خلاله إعتذار مجلس الإدارة عن حضور مباراة فريقه مع النجوم

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بالإجماع الامتناع عن حضور مباراة أسوان والنجوم بإستاد أسوان ،ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى المحترفين .

وقد أعلن المستشار الدكتور الشافعى رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأنه عقب نهاية مباريات الجولة الأولى للقسم الثانى لدورى المحترفين والتى خاضها نادى أسوان خارج ملعبه أمام بتروجيت ؟بحضور جماهير صاحب الملعب وتكرر هذا الأمر بوضوح لحضور الجماهير  فى أكثر من مباراة للأندية المنافسة 
وفى إطار رغبة وحرص مجلس إدارة نادى أسوان على حضور جماهير نادى أسوان لمباراة أسوان والنجوم والمقرر إقامتها الإثنين 2/10/2023 اتخذ نادى أسوان عدة إجراءات بمخاطبة كافة الجهات المسئولة عن تنظيم المباراة بداية من إتحاد الكرة والجهات الأمنية للحصول على موافقتها لحضور جماهير نادى أسوان بالأعداد التى تقررها وتم إرسال تعهد  رسمى من مجلس إدارة نادى أسوان بتحمل المسئولية كاملة والقيام بالتنسيق مع كل الجهات لتنظيم دخول وخروج  الجماهير قبل وبعد المباراة وبالرغم من كل هذه المحاولات والضمانات والإتصالات من خلال القنوات الرسمية لم يحصل نادى أسوان على موافقة الجهات المسئولة عن تنظيم المباراة بحضور الجماهير دون إبداء أسباب وموانع تؤيد ذلك 
- لذا قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بالإجماع الإمتناع عن حضور مباراة أسوان والنجوم بإستاد أسوان تحفظا وإعتراضا على هذه الممارسات 
- وإذ يصدر نادى أسوان هذا البيان يعتذر لجماهيره عن قرار رفض الجهات المسئولة حضور الجماهير مباراة أسوان والنجوم لظروف خارجة عن إرادة ومسئولية مجلس إدارة نادى أسوان
- ويهيب نادى أسوان الرياضى بكافة الجهات المسئولة عن تنظيم المباريات بالمسابقات الرسمية لكرة القدم بضرورة التعاون والتجاوب وتقدير دور ورسالة الأندية ودعم جماهيرها بحضور مباريات كرة القدم بما يدعم الصورة الحضارية للأمن والأمان للكرة المصرية وجماهيرها 
" مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى"

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