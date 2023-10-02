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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة بشأن الهجوم الإرهابي في تركيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وتركيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأثنين، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

 

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي في تصريحات له، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مواجة الإرهاب.

 

وشن مجهولان هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك بمحيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجّر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية التركي، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجّر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

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