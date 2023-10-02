بعد القصف التركي.. بيان عاجل من العراق بشأن الحادث الإرهابي في أنقرة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع الأحد وسط العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن العراق تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لـ وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة التركية.

وأضاف الخارجية العراقية في بيانها: "نجدد تضامن حكومة وشعب العراق مع حكومة وشعب الجمهورية التركية، وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

ووفقا للبيان، أكدت وزاةر الخارجية العرافية موقع العراق الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوف بغداد مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف.