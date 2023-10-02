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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطوة جديدة تنهي أزمة أسعار السجائر.. وشعبة الدخان تخرج عن صمتها

أسعار السجائر
أسعار السجائر

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، وناقش البرلمان خلال الفترة الماضية، تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

السجائر 

أسعار السجائر

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مناقشة تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر سيحل 50% من أزمة أسعار السجائر في السوق "غير الرسمية".

وعاد مجلس النواب إلى الانعقاد اليوم الأحد الماضي بعد إجازة صيفية طويلة، وسط توقعات بمناقشة قريبة لمقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المؤجل من قبل الإجازة، في محاولة لحل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها في الأسواق.

ويعود المجلس إلى عقد جلساته غدًا بعد رفع الجلسة العامة الأولى له بدور الانعقاد الرابع اليوم، حيث من المنتظر أن يبحث عددا من مشروعات القوانين المهمة في الفترة المقبلة.

الضريبة على السجائر

واستكمالا لإجراء الزيادة المتوقعة للضريبة على السجائر، اقترح إمبابي إجراءات أخرى متوازية من أجل حل أزمة السجائر المستمرة بشكل نهائي، تتضمن تشديد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى إعادة طرح الكميات التي صادرتها الحملات الحكومية على الأسواق خلال الفترة الماضية بمحطات الوقود للمستهلكين.

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حملات وزارة الداخلية على السجائر 

كانت وزارة الداخلية شنت حملات مكثفة خلال الشهور الأخيرة على أماكن تواجد السجائر المخزنة لدى التجار، وتمت مصادرة كميات كبيرة منها، مما سبب هدوء في الأسعار خلال بعض أوقات تلك الفترة.

السجائر 

أسعار السجائر الغير رسمية

وشهدت أسعار السجائر غير الرسمية بالسوق السوداء وبالمحال في مختلف المحافظات والمناطق المختلفة، ارتفاعا مرة أخرى في الأسواق بعد هدوئها خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتتراوح الزيادات بين جنيهين و5 جنيهات للنوع الواحد (مقارنة بمستوياتها المرتفعة أصلا)، حسبما ذكر تجار تحدثوا لمصراوي الأسبوع الماضي.

 

وأوضح التجار أن متوسط سعر علبة السجائر الكيلوبترا ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 55 جنيها للعبوة الواحدة مقابل 50 جنيها قبل الزيادة، كما زاد سعر علبة ال أم إلى 67 جنيها مقابل 65 جنيها قبل الزيادة، بحسب المنطقة.

أسعار السجائر الغير رسمية حملات وزارة الداخلية الضريبة على السجائر أسعار السجائر إبراهيم إمبابي

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