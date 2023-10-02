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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقنبلة يدوية ورشاش آلي.. شاب يقتل عائلة زوجته في سوريا

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة داخلية سوريا، الأحد، عن مصرع طبيب سوري وزوجته في محافظة حماة، بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم.

 

ووفقا لبيان وزارة الداخلية السورية، فإن الطبيب عصام هوشة توفي هو وزوجته وإصابة والديه جرائ إطلاق نار وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج أبنتهم.

 

وأضاف بيان الداخلية السورية، أن مستشفي السقيلبية الوطني أبلغت قوات الشرطة في منطقة الغاب بحماة، بدخول كلا من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد المستشفي وهما متوفيان، وإصابة ولديهما ريما وزين، وزوج ابنته المدعو أحمد إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

وتابعت الوزارة: "فور تلقي البلاغ توجهت قوات الشرطة إلى منطقة الغاب حيث تم عمل التحقيقات الأولية، التي أظهرت أن زوج ابنة الطبيب قام بإطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تم مصادرة البندقية الحربية و3 قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة.

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سوريا وزارة الداخلية السورية محافظة حماة تفجير حماة شاب يقتل عائلة زوجتة

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