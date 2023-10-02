الأردن تكشف عن كارثة على الحدود مع سوريا

قل وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن هناك تواصل بشكل مستمر مع السلطات في سوريا بشأن قضية تهريب المخدرات، لافتا إلى أن السلطات السورية تستجيب بقدر الإمكان ولكن السيطرة على الحدود أقل ما يكون.

وأشار الفراية إلى أن هناك 378 كيلومترا من المخدرات تم ضبطها من قبل قوات حرس الحدود الأردنية فقط، مضيفا أن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.

ولفت وزير الداخلية الأردني، إلى أن هناك تواصل يحدث أحيانا بين تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات في الأردن، ولكن هذا لا يرتقي إلى حد الجريمة المنظمة بداخل البلاد.

كما كشف عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء، مشيرا إلى أن هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22% في الأردن، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%.

وتابع الفراية: "الكثير من المخدرات التي ضبطت على الحدود الأردنية مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج، لافتا إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية وسيارات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج.

وأوضح وزير الداخلية الأردني أن أولوية الحكومة هي حماية الحدود والأراضي والمواطنين، لافتا إلى أن السلطات الأردنية تحتفظ بحق حماية الأراضي والمواطنين الأردنيين بالشكل التي تراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.

وأضاف: "كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، وهنا تبذل الأجهزة الأمنية جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية، لديها قدرات عالية على اعتراض المسيّرات".