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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فاليو تطلق أعمالها في الأردن مع بداية 2024

صدى البلد

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيتها إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية عام 2024. 

وقامت الشركة بعمل دراسة شاملة بهدف دخول أسواق جديدة.

وبالإضافة إلى الأردن، تشمل الخطة التوسعية أسواقل أخرى قيد الدراسة حالياً في شمال أفريقيا. 

وتعكس الدراسة التزام ڤاليو بضمان تواجد قوي في الأسواق التي تتوافق مع استراتيجية العمل للشركة المرتكزة بشكل قوي على استهداف أسواق تتميز بالعديد من المقومات السوقية الجذابة التي تسمح بتطبيق كامل لباقة منتجات وخدمات الشركة بمرونة والتي تضمن تحقيق الربحية خلال 12-24 شهراً من تواجدها في السوق.

ويأتي قرار توسع ڤاليو في الأردن على خلفية الأبحاث المكثفة لدراسة السوق، حيث تهدف ڤاليو إلى الاستفادة من خبرتها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة للعملاء والتجار على حد سواء.

جدير بالذكر أن التحضيرات للتوسع دخلت في مرحلة متقدمة، فقد اتخذت ڤاليو الخطوات اللازمة للتقديم على الترخيص من البنك المركزي الأردني قريباً. 

كما قامت الشركة بدراسة وضع السوق بعناية ونجحت في تحديد الكوادر البشرية، ومنهم الرئيس التنفيذي الجاري ضمه لفريق العمل، والذي يتميز بخبرة واسعة وأداء مميز في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في الأردن، بالإضافة إلى الدراية العميقة بمقومات السوق المحلية لقيادة انطلاق أعمال الشركة في المنطقة، إيماناً من الشركة بأن هذه الخطوة ستسفر عن نتائج مثمرة. 

كما نجحت ڤاليو في عقد شراكات مع مجموعة من أبرز التجار في الأردن على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو ما يعكس الطلب القوي على باقة حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لديها، حيث ستكون هذه الشراكات الاستراتيجية أساسًا لبناء وترسيخ قصة نجاح ونمو الشركة في الأردن. 

وعلى نحو آخر، اتخذت الشركة قراراً باستبعاد سوق المملكة العربية السعودية من خطتها التوسعية.

 ويستند هذا القرار إلى الإدراك بأن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بالتطبيق السلس لباقة الشركة الكاملة من الحلول المالية بمرونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدول الزمني المتوقع للربحية في السوق لا يندرج ضمن استراتيجية الربحية للشركة وخططها التوسعية، وهو ما تم استنتاجه بعد دراسة سوق المملكة على مدار الأشهر الخمسة عشر الماضية. 

وتواصل ڤاليو التزامها بالحفاظ على نموها السريع وزخمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأخرى، مع الاعتراف بالأهمية الحيوية للمرونة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة الأعمال الديناميكية.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن تفاؤله بشأن دخول الشركة إلى السوق الأردني، مؤكداً: “نحن متحمسون لتقديم حلول ڤاليو المالية المبتكرة في الأردن”.

وقال إن "قرار التوسع في الأردن يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا في استهداف الأسواق ذات الديناميكيات السوقية المرنة، فبفضل فريقنا ذي الخبرة العالية وشراكاتنا القوية مع التجار المحليين، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم قيمة لا مثيل لها وإعادة صياغة مجال التكنولوجية المالية في الأردن". 

وأكد حسونة اعتزاز الإدارة بالرؤية المستقبلية للشركة، وهي الأساس الذي يؤخذ عليه القرارات وهو ما يميز ڤاليو في السوق، قائلا: "نحن دائماً نقود ونحدث فرق في صناعة التكنولوجيا المالية، خطوة بخطوة". 

وأضاف: "إن التزامنا الثابت بالابتكار وتجاوز التحديات يدفعنا لإيجاد حلول مبتكرة ومؤثرة تمكِّن الأفراد والشركات". 

وذكر أن التزام ڤاليو الثابت بالربحية أثمر عن نتائج مبهرة على مدى السنوات الأربع الماضية، وتعتزم الشركة الحفاظ على هذا المسار مستقبلاً.

ويعد دخول ڤاليو إلى السوق الأردنية خطوة مهمة في ترسيخ مكانتها الرائدة كشركة تكنولوجيا خدمات مالية رائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن خلال توسيع نطاقها في المنطقة، تبني ڤاليو على مكانتها الراسخة بالفعل في سوقها المحلية، وستعزز هذه الخطوة مكانتها الإقليمية. 

ومن خلال الاستفادة من خبراتها الفريدة، ستستطيع ڤاليو دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات في الأردن. 

 

ڤاليو دخول أسواق جديدة المقومات السوقية

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