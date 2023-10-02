سامسونج تطرح مجموعة من منتجاتها الجديدة غدًا.. اعرف التفاصيل

تعتزم شركة سامسونج إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S23 FE في الهند لأول مرة يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina من المتوقع أن يكون هناك المزيد من أجهزة "إصدار المعجبين" FE بما في ذلك الأجهزة اللوحية Tab S9 FE وS9+ FE وسماعات الأذن Buds FE.

وعلى الرغم من أن العلامة التجارية الكورية الجنوبية لم تعلن رسميًا عن تاريخ إطلاق أول إصدار من Fan Edition Galaxy Buds، فإن قائمة Amazon كشفت عن التاريخ بطريق الخطأـ بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق تابلت Galaxy Tab S9 FE مع سماعات TWS.

سامسونج جالاكسي

وقامت أمازون بوضع موقع مصغر لسماعات Samsung Galaxy Buds المنتظرة، وأظهرت أن شركة Samsung تعلن عن العرض القادم باسم "Galaxy Buds الجديدة" وتروج بأنها "تجربة استماع رائعة للجميع".

وكما هو موضح في لقطة الشاشة، لا تكشف العلامة التجارية صراحةً عن اسم السماعات القادمة، ومع ذلك، ستكون Buds FE مع الأخذ بعين الاعتبار أنه تم الكثير من المعلومات عنها في الآونة الأخيرة.

ويكشف الملصق الدعائي المسرب عن اطلاق جهاز الصوت في 5 أكتوبر، الخميس المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق الهاتف الذكي S23 FE.

علاوة على ذلك، وضعت أمازون أيضًا موقعًا مصغرًا لجهاز Galaxy Tab من الجيل التالي مع صورة غير واضحة للجهاز اللوحي تشير إلى طراز سامسونج جالاكسي Tab S9 FE ويمكننا رؤية كاميرا دائرية واحدة في الخلف من خلال العروض المسربة.

الجدير بالذكر أن قوائم Samsung Galaxy Buds وGalaxy Tab تؤكد أن كلا الجهازين سيكونان متاحين للشراء عبر متجر التجارة الرقمي أمازون Amazon.

على صعيد متصل تم رصد جهاز Galaxy Tab S9 + FE مسبقًا على Flipkart لتأكيد توفره على منصة التجارة الإلكترونية بنطاق سعري يتراوح بين 30.000 روبية إلى 39.000 روبية.