النسخة الرخيصة من P60 Pro.. هواوي تطلق قريبا موبايل متوسط المدى

تخطط شركة هواوي Huawei للكشف عن هاتف ذكي آخر قريبًا، وهو النسخة ميسورة التكلفة من هاتفها الرائد Huawei P60 Pro.

زتستهدف "هواوي" من خلال هاتفها الجديد شريحة العملاء من الطبقة المتوسطة التي تبحق عن موبايل بأسعار معقولة نسبيا، و ظهر طراز هذا الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات مكتب الشهادات الصيني TENAA.

Huawei P60 Pro

وعادةً، أول ما يلفت انتباهك عند زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الصينية هو سلسلة من الصور، وبعد الفحص الدقيق، يبدو أن الطراز القادم سيشبه إلى حد كبير هاتف Huawei P60 Pro.

يظهر في الصور مدى تشابه الجهاز الجديد مع هواوي P60 Pro، مع اختلاف واحد ملحوظ، غياب العلامة التجارية XMAGE الموجودة في P60 Pro واستبدال العدسة المقربة بالفلاش.

وتثير هذه الملاحظة إلى تغييرات محتملة في إعداد الكاميرا الخاص بجهاز "هواوي" الجديد، وترجح الشائعات أنه بدلاً من الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية، من الممكن أن يتميز الهاتف الذكي بنوع مختلف من أجهزة الاستشعار، وربما مخصص للتصوير الماكرو أو كاميرا العمق.

Huawei P60 Pro

سيتم تشغيل الهاتف الجديد بنظام HarmonyOS، المملوك لشركة Huawei. يتماشى هذا مع التحول الاستراتيجي لشركة هواوي بعيدًا عن الاعتماد على نظام الأندرويد المقدم من جوجل الأمريكية، ومن ثم، تهدف إلى تعزيز نمو النظام البيئي HarmonyOS.

الأمر اللافت للنظر ومن النقاط الجديرة بالملاحظة هي أن جهاز هواوي الجديد لن يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G. يشير هذا إلى أنه قد يتم وضعه كخيار متوسط المدى أو مناسب للميزانية ضمن تشكيلة "هواوي".