وزير الداخلية يصل موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية ويأمر بتشكيل لجنة لكشف أسبابه

وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.



ووجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لإستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وكان قد شب حريق كبير بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

وزير الداخلية من امام مبني مديرية أمن الاسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية