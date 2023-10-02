وزير الداخلية يكلف بتشكيل لجنة لكشف أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.



وتفقد وزير الداخلية الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلًا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.





وكان قد شب حريق كبير بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني فالساعات الأولى من صباح اليوم.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلىموقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمعالطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسنحالتهم الصحية، وجاري المتابعة.