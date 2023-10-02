مسقوفة بعروق خشبية.. اشتعال النيران في كافتيريا بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بكافيتريا، بناحية جزيرة طما دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق بكافيتريا، دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بكافيتريا مسقوفة بالعروق الخشبية والغاب ملك المدعو 'احمد م.ع.م' 26 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، ونتج عن ذلك احتراق سقف الكافيتريا.

وبسؤال مالك الكافتيريا قرر بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.