عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تنظم بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالعام الدراسي الجديد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت جامعة سوهاج بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي بدأت بمراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حرصت علي تنظيم أجواء إحتفالية لإستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى لخلق جو من السعادة والبهجة، موضحاً أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى، والتأكيد على توفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وذلك إلى جانب توفير بيئة أكاديمية علي أعلي مستويات من الجودة، بهدف تخريج جيلاً مبدعاً بعقول واعية ومستنيرة قادرة علي حمل لواء التنمية والنهضة لوطننا الغالي مصر، وذلك في ظل ماتبذله الدولة المصرية من جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها.

عشان تعرف كليتك.. طلاب من أجل مصر واتحاد آداب سوهاج يساعدان المستجدين

مكتشف علاج الفيبرومايالجيا.. ابن سوهاج أحمد جمال يشارك بـ صُناع الأمل في الإمارات

جامعة سوهاج

ووجه الدكتور عبدالناصر يس خلال مشاركته بمراسم تحية العلم التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعياً جميع الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، و أن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها، متمنياً إكتمال العام الدراسي دون وجود أي معوقات في ظل وجود شباب حريص وواعي بمصلحة بلاده.

وأشاد الدكتور خالد عمران خلال مشاركته بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة بمشاركة الطلاب، داعياً الطلاب بضرورة الإلتزام والإجتهاد خلال المرحلة الجامعية من أجل تحقيق  طموحاتهم وأهدافهم والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف صبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن بانوراما الأنشطة الطلابية بدأت اليوم بمراسم تحية لعلم ثم عرض عدة فقرات غنائية أداها كورال الجامعة، مضيفاً أن نواب رئيس الجامعة قد تفقدوا بانوراما الأنشطة الطلابية والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب المركزية لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنفذها الإدارة وكيفية الإشتراك بها.

IMG-20231001-WA0071
IMG-20231001-WA0071
IMG-20231001-WA0069
IMG-20231001-WA0069
IMG-20231001-WA0070
IMG-20231001-WA0070
IMG-20231001-WA0047
IMG-20231001-WA0047
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج الطلاب طلاب جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

موضوعات متعلقة

سيجارة تُشعِل النيران بقطعة أرض في سوهاج

ترشيحاتنا

النوم سلطان| واقعة طريفة خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد أول أيام الدراسة..صور

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

حدث في كوكب الدوري الإنجليزي| اعتذار رسمي إلى ليفربول بسبب هدف غير محتسب.. وهذا رد فعل كلوب وصلاح

بعد قانون الميزانية المؤقتة.. اعتماد تحذير أمريكي شديد اللهجة لـ أوكرانيا

تبدأ من 200 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في السوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ