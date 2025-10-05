رضا شحاتة: فوز الأهلي بالقمة سبب خسارة كهرباء الإسماعيلية بـ 4 أهداف

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أن فريقه يعاني من سوء التوفيق في بعض مباريات بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة.

وقال رضا شحاتة، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "واجهنا فريق الأهلي وهو في أفضل حالاته الفنية بعد الفوز على الزمالك في مباراة القمة، وظهرت نشوة الفريق الأحمر الفنية في لقاء كهرباء الإسماعيلية، وهو ما كان سببًا في الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين".

وأضاف: "فريق كهرباء الإسماعيلية عانى من سوء التوفيق في بعض المباريات، فضلًا عن أن لاعبي الفريق يفتقدون خبرات الدوري الممتاز، حيث تم تكوين الفريق في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجاري. والمشاركة في الدوري الممتاز تختلف تمامًا عن اللعب في القسم الثاني".