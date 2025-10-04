الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية

أكد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا ومستحقًّا على حساب كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري، ليحصد الفريق الانتصار الرابع على التوالي.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: المباريات التي تأتي بعد القمة تكون صعبة، ولكننا حققنا فوزًا مهمًّا بنتيجة وأداء مميز؛ بعد الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، وأتمنى التوفيق للمجموعة التي سوف تنضم للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف، وتم استبداله كإجراء احتياطي، أما حسين الشحات فاشتكى من إصابة بسيطة، ولهذا فضلنا استبداله.

وأشار النحاس إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب، وأن الجهاز الفني يثق في قدرات الجميع، وأن لكل مباراة ظروفها.

وأكمل: لدينا فترة توقف لعدة أيام، وبعدها سيتم الاستعداد بشكل مناسب لرحلة بوروندي، مستطردا: نعاني بالفعل من الإصابات التي تداهم أكثر من لاعب بالفترة الماضية.

وألمح النحاس إلى أن عامل التوفيق مهم للغاية في كرة القدم، وأن كهرباء الإسماعيلية قدم أداءً قويًّا، وكانت هناك أخطاء سيتم العمل لتجاوزها.