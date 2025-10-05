أكتر من مرة.. 5 عاطلين يتعدون جنسـ.ـ.يا على طفل بإحدى قرى شبين القناطر | تفاصيل

تجرّد 5 عاطلين من مشاعر الرحمة والإنسانية واستغلوا طفلا صغيرا وقاموا بالتعدى عليه جنســـيًا أكثر من مرة.

تفاصيل الواقعة

الواقعة شهدتها قرية كفر الدير بشبين القناطر عندما اتهمت والدة الطفل المجنى عليه المتهمين بالتعدى على نجلها الصغير أكثر من مرة مما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

حجز المتهمين

من جانبها أمرت جهات التحقيق بحجز المتهمين بصحبة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وعرض المجنى عليه علي الطب الشرعي.

وشهدت قرية كفر الدير بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعد ما تعرض صغير يبلغ من العمر 13 عامًا للاعتداء الجنسي المتكرر على يد 5 عاطلين.

بلاغا بالواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من المدعوة "نهى. ج"، 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية كفر الدير، تتهم فيه 5 عاطلين بالاعتداء الجنسي على نجلها "عمر. م"، 13 عامًا، أكثر من مرة.

وبتكثيف التحريات والفحص، تبين صحة البلاغ، حيث تم تحديد هوية المتهمين وهم: حمدي، 16 سنة، ومحمد، 19 سنة، ومصطفى، 19 سنة، وخالد 16 سنة، ومحمد 16 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية كفر الدير دائرة المركز.