فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، على أن الحركة تدرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تهدئة الأوضاع الإنسانية والسياسية بعد التصعيد الأخير.

فرض التزامات واضحة

وأوضح دولة أن كل التأثيرات المرتبطة بالموقف الأمريكي مرتبطة مباشرة بقدرة المجتمع الدولي على فرض التزامات واضحة تجاه الطرفين، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي لا يجب أن يكون منفصلًا عن السياق العربي والدولي، لما له من أثر كبير على استقرار المنطقة وأمن المدنيين.

وأضاف دولة، في تصريح خاص لبرنامج "هذا المساء" من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحركة الفلسطينية تأمل في أن يظل الموقف الأمريكي منسجمًا مع الموقف العربي والدولي، وأن يساهم في خلق آليات واضحة لضمان وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأكد أن أي تضارب أو تراجع في الموقف الأمريكي قد يؤدي إلى استمرار النزاع وتصاعد معاناة المدنيين في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان ووقف الأعمال العدائية بشكل فوري.

وأكد دولة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان يخشى أن تتوقف الحرب على غزة خوفًا من فقدان مكانه كرئيس وزراء لدولة الاحتلال، ومن التعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة، موضحًا أن هذا الخوف ساهم في استمرار العدوان رغم تداعياته الإنسانية الكبيرة.

وشدد على ضرورة استمرار جهود المجتمع الدولي لتأمين حماية المدنيين وضمان وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية الوحدة الفلسطينية والعمل المشترك مع كل القوى الدولية لتحقيق هذا الهدف الإنساني والسياسي.