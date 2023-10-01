عشان تعرف كليتك.. طلاب من أجل مصر واتحاد آداب سوهاج يساعدان المستجدين

في لفتة طيبة ظهر اليوم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، في صورة راقية وهم يحاولون مساعدة الطلاب الجدد بكلية الآداب، حيث عملوا على مواجهة التحديات التي قد تواجه الطلاب الجُدد، وأخذوا يعرفونهم ما يجب أن يتوخوا الحذر منه داخل الجامعة وما يجب أن يلتزموا به.

ولم تكن هذه البداية فقد كان طلاب من أجل مصر حاضرين من الوهلة الأولى، أي منذ تقديم الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية وحتى أول أيام الدراسة بالعام الجامعي الجديد، حيث وفروا أجهزة لاب توب لمساعدة الطلاب الجُدد في عملية التنسيق واستخراج بطاقات الترشيح، ومع ترشيح الطلاب، ظهرت تحديات المنصة الإلكترونية وكيفية التعامل معها.

طلاب من أجل مصر واتحاد آداب سوهاج في لفتة طيبة

وهنا كانت بصمة طلاب من أجل مصر بكلية الآداب جامعة سوهاج، والذين أقاموا غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة للاستفسارات حول منصة "زاد" وحل جميع المشكلات التي واجهت الطلاب عليها.

كان من بين المشاركين في مساعدة الطلاب الجُدد كل من:" نوران والي، أحمد ناصر عبد الحميد، محمد حسام أبو نايل، محمود عامر حسن"، وذلك تحت شعار "عشان تعرف كليتك".

وتم انشاء مجموعات واتساب لكل قسم من أقسام كلية الآداب بواسطة اتحاد الكلية؛ بهدف توضيح أهمية كل قسم والمواد الدراسية المُقدمة والفرص المُتاحة بعد التخرج، وقد تم ذلك بالاعتماد على مجموعة من الطلاب القدامى في كل قسم.

كما قدم الاتحاد فيديو توضيحي حول كيفية التعامل مع منصة "زاد" المنصة التعليمية لجامعة سوهاج، وكان الفيديو من إعداد المهندس أحمد الشيخ، وهو يساعد الطلاب على فهم كيفية التعامل مع المنصة.