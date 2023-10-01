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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اندلاع معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين في سوهاج.. والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت شعار صدق أو لا تصدق، جرت أحداث وتفاصيل معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين في محافظة سوهاج أصيب على أثرها شخصين، كل هذا من أجل الخلاف على ملكية منزل، الأمر الذى أدى إلى اندلاع هذه المعركة. 

أصيب عاملان برش خرطوش في مشاجرة نشبت بينهما وبين مدرس ونجليه، بناحية الغريزات دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج؛ إثر خلافاتهم على ملكية منزل.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كل من: طرف أول المدعو 'نصر الدين أ.أ.ع' 49 سنة، عامل زراعي، مصاباً برش خرطوش، وزوج شقيقته المدعو 'احمد ح.م.أ' 33 سنة، عامل زراعي، مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيسر، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

والطرف الثاني المدعو 'ماهر أ.ع.م' 59 سنة، مدرس، ونجليه المدعو 'محمود م.أ.ع' 27 سنة، سائق، والمدعو 'علي م.أ.ع' 22 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهم على الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما المشار إليها، بسبب خلاف على ملكية منزل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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