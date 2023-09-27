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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 طلاب خلّصوا على ابن أخويا قدام بيته| الداخلية تكشف جريمة بسوهاج

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من (موظف- مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه وفاة نجل شقيقه (عاطل - مقيم بذات الناحية "مهتز نفسياً") بالشقة سكنه.

وبسؤال المُبلغ قرر أن نجل شقيقه يعانى من مرض نفسى مُنذ سنوات ويقيم بمفرده بالشقة وأثناء توجهه للإطمئنان عليه عثر على جثته.

 بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 طلاب- مقيمون بدائرة المركز).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بأنهم قاموا بقذفه بالزجاجات الفارغة والحصى أثناء جلوسه أمام العقار محل سكنه، وقام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بحجر على رأسه مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته عقب دلوفه لمسكنه وإنصرفوا عقب ذلك . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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