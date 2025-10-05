مطار فيلنيوس في ليتوانيا يغلق أبوابه بسبب أجسام هوائية مشبوهة

أوقفت ليتوانيا حركة الطيران في مطار فيلنيوس في ليتوانيا بسبب احتمال وجود بالونات هواء في مجالها الجوي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في ساعات متأخرة من يوم السبت.

وقالت خدمة تعقب الحركة الجوية فلايت ترايدر 24 في منشور على موقع إكس إنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن ثمانية عمليات تحويل للطائرات.

في منشور آخر، ذكر فلايت ترايدر٢٤: "أصدر مطار فيلنيوس إشعارًا بإغلاق المطار حتى الساعة 23:30 بالتوقيت العالمي (حوالي 90 دقيقة من الآن). سيتم تحويل رحلات إضافية قادمة".

واردف"تم إغلاق المطار بسبب وجود بالونات جوية على الجانب الشمالي من المطار".